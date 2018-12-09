Мей може залишитися на посаді після голосування щодо Brexit, - Барклі

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Голосування щодо угоди про Brexit має відбутися 11 грудня

Міністр з питань виходу Британії з Євросоюзу (Brexit) Стівен Барклі заявив, що прем'єр-міністр Тереза Мей може залишитися на посаді в разі програшу на голосуванні щодо угоди про Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Барклі, навіть в разі програшу на голосування щодо угоди про Brexit, яке відбудеться 11 грудня, Мей може залишитися на посаді прем'єр-міністра Британії.

Крім того, у відповідь на запитання, чи може Мей перенести голосування для того, щоб досягти більших поступок від Європейського Союзу, Барклі заявив, що уряд країни зосереджений на голосуванні, яке має відбутися за планом.

"Голосування відбудеться у вівторок. Прем'єр-міністр бореться за нас і залишиться на посаді", - наголосив міністр з питань Brexit.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявляла, що в разі провалу голосування щодо угоди про вихід Британії з ЄС (Brexit) вона може втратити свою посаду.

Раніше РБК-Україна писало, що члени кабінету прем'єр-міністра Британії закликали Мей піти у відставку, якщо не буде підтримана угода про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit).