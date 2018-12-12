Мэй объявила о планах уйти с поста главы Консервативной партии, - Reuters

Фото: Тереза Мэй (twitter.com/Number10gov.jpg)

Мэй заявила, что не намерена участвовать в следующих выборах, которые должны состояться в 2022 году

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет с поста главы Консервативной партии до следующих выборов 2022 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters со ссылкой на британских законодателей

Сообщается, что Мэй заявила, что не намерена участвовать в следующих выборах, которые должны состояться в 2022 году.

"Она сказала, что не намерена вести нас на выборах 2022 года", - сказал член Консервативной партии Алек Шелбрук.

Отметим, около 185 британских депутатов-консерваторов выразили поддержку главе правящей партии, премьер-министру Терезе Мэй.

Напомним, сегодня британские депутаты проведут голосование по вынесению вотума недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Ранее Мэй перенесла голосование по Brexit в британском парламенте. Мэй заявила, что услышала мнения о соглашении, и исходя из этого можно сказать, что существует поддержка многих аспектов Brexit, но по "одному вопросу - "страховочному" плану по Северной Ирландии, существует большая и глубокая обеспокоенность".