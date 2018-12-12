Не менее 185 британских депутатов-консерваторов выразили поддержку Мэй

Фото Тереза Мэй (twitter.com/theresa_may)

Указанное количество превышает минимально необходимое число голосов, которые требуются Мэй, чтобы остаться у власти

Около 185 британских депутатов-консерваторов выразили поддержку главе правящей партии, премьер-министру Терезе Мэй. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что это количество на 27 превышает минимально необходимое число голосов, которые требуются премьер-министру, чтобы остаться у власти. Для того чтобы сохранить свои должности, Мэй необходимо заручиться поддержкой большинства из 315 депутатов-консерваторов, то есть получить не менее 158 голосов.

В случае если Мэй не сможет получить указанное количество голосов, то будет запущена процедура выбора нового лидера партии и, соответственно, правительства. По оценке экспертов, имя нового главы партии и премьера может стать известно уже к первым числам января.

Напомним, сегодня британские депутаты проведут голосование по вынесению вотума недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Ранее Мэй перенесла голосование по Brexit в британском парламенте. Мэй заявила, что услышала мнения о соглашении, и исходя из этого можно сказать, что существует поддержка многих аспектов Brexit, но по "одному вопросу - "страховочному" плану по Северной Ирландии, существует большая и глубокая обеспокоенность".

Тогда члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй призывали ее уйти в отставку, если не будет поддержано соглашение по Brexit. Министры считают, что вероятность предложенной Мэй соглашения по Brexit "нулевая".