Мей оголосила про плани піти з посади голови Консервативної партії, - Reuters

Фото: Тереза Мей (twitter.com/Number10gov.jpg)

Мей заявила, що не має наміру брати участь у наступних виборах, які повинні відбутися в 2022 році

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що піде з посади голови Консервативної партії до наступних виборів 2022 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters з посиланням на британських законодавців

Повідомляється, що Мей заявила, що не має наміру брати участь у наступних виборах, які повинні відбутися у 2022 році.

"Вона сказала, що не має наміру вести нас на виборах 2022 року", - сказав член Консервативної партії Алек Шелбрук.

Зазначимо, близько 185 британських депутатів-консерваторів висловили підтримку главі правлячої партії, прем'єр-міністру Терезі Мей.

Нагадаємо, сьогодні британські депутати проведуть голосування щодо винесення вотуму недовіри прем'єр-міністру Великобританії Терези Мей.

Раніше Мей перенесла голосування за Brexit в британському парламенті. Мей заявила, що почула думки про угоду, і виходячи з цього можна сказати, що існує підтримка багатьох аспектів Brexit, але по "одному питанню - "страхувальному" плану по Північній Ірландії, існує велика й глибока стурбованість".