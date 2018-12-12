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В Британии запустили процедуру вынесения вотума недоверия Мэй

Новости » Происшествия    12.12.2018 - 10:23
В Британии запустили процедуру вынесения вотума недоверия Мэй
Фото: Тереза Мэй (Getty Images)

Мэй может лишиться поста премьер-министра и лидера Консервативной партии

Британские депутаты вечером 12 декабря проведут голосование по вынесению вотума недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Как отмечается, в голосовании должны принять участие все 316 депутатов от Консервативной партии (тори).

Чтобы сохранить за собой и пост партийного лидера, и кресло премьер-министра, Мэй достаточно, чтобы за ее лидерство высказалось большинство депутатов-консерваторов. Если это произойдет, она будет защищена от повторения этой процедуры в течение года.

В случае поражения главы правительства партии тори придется избрать нового лидера в течение следующих трех месяцев. Мэй потеряет должность премьер-министра и лидера Консервативной партии.

Напомним, Мэй перенесла голосование за Brexit в британском парламенте. Мэй заявила, что услышала мнения о соглашении, и исходя из этого можно сказать, что существует поддержка многих аспектов Brexit, но по "одному вопросу - "страховочному" плану по Северной Ирландии, существует большая и глубокая обеспокоенность"

Ранее члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй призывали ее уйти в отставку, если не будет поддержано соглашение по Brexit. Министры считают, что вероятность предложенной Мэй соглашения по Brexit "нулевая".

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