ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мей не виключає завершення Brexit до кінця травня

Новини » Політика    11.04.2019 - 08:46
Мей не виключає завершення Brexit до кінця травня
Фото: Тереза Мей (Leon Neal/Getty Images)

Brexit може завершитися до виборів в Європарламент

Великобританія може завершити вихід з Європейського союзу (Brexit) до кінця травня. Про це заявила британський прем'єр Тереза Мей, передає DW.

Повідомляється, що з такою заявою Мей виступила після того, як Лондон і Брюссель погодили відстрочку Brexit до 31 жовтня. За її словами, ця відстрочка дозволить довести до кінця впорядкований вихід з Євросоюзу.

"Якщо нам вдасться зробити це до 22 травня, нам не доведеться проводити вибори до Європарламенту", - зазначила Мей.

У той же час глава Європейської ради Дональд Туск вважає, що у Лондона з'явилася можливість переосмислити стратегію і відмовитися від Brexit.

Нагадаємо, напередодні у Брюсселі відбувся екстрений саміт Євросоюзу, на якому була погоджена відстрочка Brexit до кінця жовтня.

Крім того, вчора канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вважає можливим перенесення Brexit на кінець 2019 - початок 2020 року. У той же час Париж готовий погодитися на нове перенесення виходу Британії з ЄС тільки при дотриманні жорстких умов. В Єлисейському палаці розцінили нову відстрочку як занадто довгу.

Єврокомісія направила країнам ЄС рекомендації на випадок Brexit без угоди
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ВеликобританияТереза МэйBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся