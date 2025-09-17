Мецола в Раді: вступ України до ЄС сам по собі є гарантією безпеки

Приєднання України до Європейського Союзу - це саме по собі є гарантією безпеки, і Європарламент повністю підтримує країну на цьому шляху.

Про це заявила голова Європарламенту Роберта Мецола під час виступу у Верховній Раді, повідомляє РБК-Україна посиланням на трансляцію засідання.

"Приєднання до Європейського Союзу - це саме по собі є гарантією безпеки, і ми рухаємося разом на цьому шляху. Європа має відповідати прогресу, який ви уже досягнули", - сказала вона.

За словами Мецоли, наступним кроком, яким є формальне відкриття так званого кластера щодо основи.

"І я впевнена, що ми знайдемо можливість рухатися вперед, і хочу запевнити вас у тому, що у вас є повна підтримка Європейського парламенту", - сказала Мецола.

Вона підкреслила, що євроінтеграція - це не абстрактне поняття, а конкретні результати. Зокрема, угода про роумінг, оголошена в липні, уже приносить користь громадянам та бізнесу.

Мецола також нагадала, що з фонду Ukraine Facility Україна вже отримала 22,7 млрд євро, і очікується подальша фінансова підтримка для проведення реформ, які зміцнять інституції та зроблять їх більш стійкими.

Також вона назвала надзвичайно важливим подальший прогрес Верховної Ради у прийнятті законодавства, зокрема пов’язаного з реалізацією плану України.

"І Верховна Рада показала, особливо це стосується відновлення повноважень ваших антикорупційних органів, і це було дуже важливим сигналом. Верховна Рада показала рішучість у прийнятті законодавства, яке відповідає стандартам Європейського Союзу. І це не лише про те, щоб поставити галочку, це також стосується того, щоб посилити ваші інституції. І це також є основою для членства України в Європейському Союзі", - підкреслила Мецола.