Метсола в Раде: вступление Украины в ЕС само по себе является гарантией безопасности
Присоединение Украины к Европейскому Союзу - это само по себе является гарантией безопасности, и Европарламент полностью поддерживает страну на этом пути.
Об этом заявила глава Европарламента Роберта Метсола во время выступления в Верховной Раде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.
"Присоединение к Европейскому Союзу - это само по себе является гарантией безопасности, и мы движемся вместе на этом пути. Европа должна соответствовать прогрессу, который вы уже достигли", - сказала она.
По словам Метсолы, следующим шагом, которым является формальное открытие так называемого кластера по основанию.
"И я уверена, что мы найдем возможность двигаться вперед, и хочу заверить вас в том, что у вас есть полная поддержка Европейского парламента", - сказала Метсола.
Она подчеркнула, что евроинтеграция - это не абстрактное понятие, а конкретные результаты. В частности, соглашение о роуминге, объявленное в июле, уже приносит пользу гражданам и бизнесу.
Метсола также напомнила, что из фонда Ukraine Facility Украина уже получила 22,7 млрд евро, и ожидается дальнейшая финансовая поддержка для проведения реформ, которые укрепят институты и сделают их более устойчивыми.
Также она назвала чрезвычайно важным дальнейший прогресс Верховной Рады в принятии законодательства, в частности связанного с реализацией плана Украины.
"И Верховная Рада показала, особенно это касается восстановления полномочий ваших антикоррупционных органов, и это было очень важным сигналом. Верховная Рада показала решимость в принятии законодательства, которое соответствует стандартам Европейского Союза. И это не только о том, чтобы поставить галочку, это также касается того, чтобы усилить ваши институты. И это также является основой для членства Украины в Европейском Союзе", - подчеркнула Метсола.
Визит Метсолы в Украину
Напомним, сегодня 17 сентября председатель Европарламента Роберта Метсола приехала в Киев.
Выступая в Верховной Раде она анонсировала открытие в Киеве представительства Европарламента.
Также известно, что Метсола проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко, председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, а также с руководителями парламентских фракций и групп.
Стоит добавить, что председатель Европарламента уже неоднократно посещала Украину после начала полномасштабной войны, а ее предыдущий визит состоялся в мае 2024 года.