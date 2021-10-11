Мецгер уходит с поста главы Укрэксимбанка после скандала с журналистами

Глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление об увольнении. Сейчас он находится под домашним ночным арестом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Евгения Мецгера.
"Написание заявления об отставке является моей собственной оценкой того, что произошло в банке. Надеюсь, что этот шаг поможет восстановлению доверия к банку", - отметил Мецгер.
Стоит добавить, что, согласно постановлению суда, Мецгер находится под ночным домашним арестом, который действует ежедневно с 22:00 до 6:00.
Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности нападения на журналистов "Схем" в отделении "Укрэксимбанка".
Также РБК-Украина писало о том, что всем фигурантам в деле о нападении на журналистов "Схем" - избрали меры.