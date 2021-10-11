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Мецгер йде з посади глави Укрексімбанку після скандалу з журналістами

Автор: Сергій Пишкін

Голова "Укрексімбанку" Євгеній Мецгер написав заяву про звільнення. Наразі він перебуває під домашнім нічним арештом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Євгенія Мецгера.

"Написання заяви про відставку є моєю власною оцінкою того, що сталося в банку. Сподіваюсь, що цей крок допоможе відновленню довіри до банку", - відзначив Мецгер.

Варто додати, що, згідно з постановою суду, Мецгер перебуває під нічним домашнім арештом, який діє щодня з 22:00 до 6:00.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці нападу на журналістів "Схем" в відділенні "Укрексімбанку"

Також РБК-Україна писало про те, що усім фігурантам в справі щодо нападу на журналістів "Схем" - обрали запобіжні заходи.

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Укрексімбанк