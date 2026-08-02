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Меценатська пенсія в Україні: скільки грошей реально дійде пенсіонеру і чи скасують субсидію

06:30 02.08.2026 Нд
2 хв
Меценатська пенсія в Україні запрацювала, але до пенсіонера дійде не вся сума
aimg Олена Чупровська
Фото: Українці можуть підтримати пенсіонерів грошима, є один важливий фінансовий нюанс (Getty Images)

В Україні можна перерахувати гроші напряму пенсіонеру через портал Пенсійного фонду, але на руки надійде не вся сума.

Про те, скільки можна отримати на руки і чи не загрожує "подарунок" скасуванням субсидії, РБК-Україна розпитало юриста Євгенія Буліменка.

Головне:

  • Субсидія: отримання коштів не є підставою для скасування субсидії на комуналку.
  • Податки: такі перекази не оподатковуються і не підлягають військовому збору.
  • Розподіл: пенсіонер отримує 70 відсотків суми, ще 30 відсотків залишаються у Пенсійному фонді.
  • Суть: будь-хто може перерахувати гроші напряму на рахунок конкретного пенсіонера через портал Пенсійного фонду.

Скільки грошей з "меценатської пенсії" дійде до людини

Із кожної благодійної пожертви:

  • 70 відсотків спрямовується безпосередньо пенсіонеру;
  • 30 відсотків залишаються в Пенсійному фонді України.

Ці кошти фонд використовує на власні потреби - виплату пенсій, страхові виплати, фінансування профілактики страхових випадків та окремі види державної соціальної допомоги.

"Отже, якщо перерахувати пенсіонеру 10 000 гривень, на його рахунок реально надійде 7 000 гривень", - пояснює юрист.

Чи оподатковується меценатська допомога

Юрист пояснив, що Податковий кодекс України не передбачає включення таких благодійних пожертв до об'єкта оподаткування.

"Суми, отримані пенсіонером в якості благодійної пожертви, не оподатковуються", - зазначив Євгеній Буліменко.

Тобто ані податок, ані військовий збір з таких переказів не утримується.

Субсидія на комуналку: чи є ризик її втратити

Багатьох українців хвилює інше питання - чи не вважатимуть такий переказ додатковим доходом, який може стати підставою для скасування субсидії.

Юрист заспокоїв: отримання пенсіонером благодійних пожертв від фізичних або юридичних осіб не може бути причиною для скасування або відмови в наданні житлової субсидії.

Меценатські пенсії в Україні почали діяти після ухвалення відповідних змін до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яким передбачено право будь-якої особи зробити персоналізовану пожертву конкретному пенсіонеру.

Нагадаємо, пенсіонери в Україні можуть самостійно обрати спосіб отримання виплат - поштою чи на банківську картку, змінивши це в будь-який момент.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що частина українців отримає разову виплату у розмірі 3100 гривень від держави.

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