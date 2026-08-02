Меценатська пенсія в Україні: скільки грошей реально дійде пенсіонеру і чи скасують субсидію

В Україні можна перерахувати гроші напряму пенсіонеру через портал Пенсійного фонду, але на руки надійде не вся сума.
Про те, скільки можна отримати на руки і чи не загрожує "подарунок" скасуванням субсидії, РБК-Україна розпитало юриста Євгенія Буліменка.
Головне:
Із кожної благодійної пожертви:
Ці кошти фонд використовує на власні потреби - виплату пенсій, страхові виплати, фінансування профілактики страхових випадків та окремі види державної соціальної допомоги.
"Отже, якщо перерахувати пенсіонеру 10 000 гривень, на його рахунок реально надійде 7 000 гривень", - пояснює юрист.
Юрист пояснив, що Податковий кодекс України не передбачає включення таких благодійних пожертв до об'єкта оподаткування.
"Суми, отримані пенсіонером в якості благодійної пожертви, не оподатковуються", - зазначив Євгеній Буліменко.
Тобто ані податок, ані військовий збір з таких переказів не утримується.
Багатьох українців хвилює інше питання - чи не вважатимуть такий переказ додатковим доходом, який може стати підставою для скасування субсидії.
Юрист заспокоїв: отримання пенсіонером благодійних пожертв від фізичних або юридичних осіб не може бути причиною для скасування або відмови в наданні житлової субсидії.
Меценатські пенсії в Україні почали діяти після ухвалення відповідних змін до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яким передбачено право будь-якої особи зробити персоналізовану пожертву конкретному пенсіонеру.
Нагадаємо, пенсіонери в Україні можуть самостійно обрати спосіб отримання виплат - поштою чи на банківську картку, змінивши це в будь-який момент.
Нагадаємо, раніше йшлося про те, що частина українців отримає разову виплату у розмірі 3100 гривень від держави.