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Меценатская пенсия в Украине: сколько денег реально дойдет пенсионеру и отменят ли субсидию

06:30 02.08.2026 Вс
2 мин
Меценатская пенсия в Украине заработала, но до пенсионера дойдет не вся сумма
aimg Елена Чупровская
Фото: Украинцы могут поддержать пенсионеров деньгами, есть один важный финансовый нюанс (Getty Images)

В Украине можно перечислить деньги напрямую пенсионеру через портал Пенсионного фонда, но на руки поступит не вся сумма.

О том, сколько можно получить на руки и не грозит ли "подарок" отменой субсидии, РБК-Украина расспросило юриста Евгения Булименко.

Главное:

  • Субсидия: получение денежных средств не является основанием для отмены субсидии на коммуналку.
  • Налоги: такие переводы не облагаются налогом и не подлежат военному сбору.
  • Распределение: пенсионер получает 70 процентов суммы, еще 30 процентов остаются в Пенсионном фонде.
  • Суть: кто-либо может перечислить деньги напрямую на счет конкретного пенсионера через портал Пенсионного фонда.

Сколько денег из "меценатской пенсии" дойдет до человека

Из каждого благотворительного пожертвования:

  • 70 процентов направляется непосредственно пенсионеру;
  • 30 процентов остаются в Пенсионном фонде Украины.

Эти средства фонд использует на собственные нужды - выплату пенсий, страховые выплаты, финансирование профилактики страховых случаев и отдельные виды государственной социальной помощи.

"Итак, если перечислить пенсионеру 10 000 гривен, на его счет реально поступит 7 000 гривен", - объясняет юрист.

Облагается ли меценатская помощь

Юрист объяснил, что Налоговый кодекс Украины не предусматривает включение таких благотворительных пожертвований в объект налогообложения.

"Суммы, полученные пенсионером в качестве благотворительного пожертвования, не облагаются налогом", - отметил Евгений Булименко.

То есть, ни налог, ни военный сбор с таких переводов не удерживается.

Субсидия на коммуналку: есть ли риск ее потерять

Многих украинцев волнует другой вопрос - не сочтут ли такой перевод дополнительным доходом, который может стать основанием для отмены субсидии.

Юрист успокоил: получение пенсионером благотворительных пожертвований от физических или юридических лиц не может быть причиной отмены или отказа в предоставлении жилищной субсидии.

Меценатские пенсии в Украине начали действовать после принятия соответствующих изменений в закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании, которым предусмотрено право любого лица сделать персонализированное пожертвование конкретному пенсионеру.

Напомним, пенсионеры в Украине могут самостоятельно выбрать способ получения выплат - по почте или на банковскую карту, изменив это в любой момент.

Напомним, ранее говорилось, что часть украинцев получит разовую выплату в размере 3100 гривен от государства.

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