Меценатская пенсия в Украине: сколько денег реально дойдет пенсионеру и отменят ли субсидию
В Украине можно перечислить деньги напрямую пенсионеру через портал Пенсионного фонда, но на руки поступит не вся сумма.
О том, сколько можно получить на руки и не грозит ли "подарок" отменой субсидии, РБК-Украина расспросило юриста Евгения Булименко.
Главное:
- Субсидия: получение денежных средств не является основанием для отмены субсидии на коммуналку.
- Налоги: такие переводы не облагаются налогом и не подлежат военному сбору.
- Распределение: пенсионер получает 70 процентов суммы, еще 30 процентов остаются в Пенсионном фонде.
- Суть: кто-либо может перечислить деньги напрямую на счет конкретного пенсионера через портал Пенсионного фонда.
Сколько денег из "меценатской пенсии" дойдет до человека
Из каждого благотворительного пожертвования:
- 70 процентов направляется непосредственно пенсионеру;
- 30 процентов остаются в Пенсионном фонде Украины.
Эти средства фонд использует на собственные нужды - выплату пенсий, страховые выплаты, финансирование профилактики страховых случаев и отдельные виды государственной социальной помощи.
"Итак, если перечислить пенсионеру 10 000 гривен, на его счет реально поступит 7 000 гривен", - объясняет юрист.
Облагается ли меценатская помощь
Юрист объяснил, что Налоговый кодекс Украины не предусматривает включение таких благотворительных пожертвований в объект налогообложения.
"Суммы, полученные пенсионером в качестве благотворительного пожертвования, не облагаются налогом", - отметил Евгений Булименко.
То есть, ни налог, ни военный сбор с таких переводов не удерживается.
Субсидия на коммуналку: есть ли риск ее потерять
Многих украинцев волнует другой вопрос - не сочтут ли такой перевод дополнительным доходом, который может стать основанием для отмены субсидии.
Юрист успокоил: получение пенсионером благотворительных пожертвований от физических или юридических лиц не может быть причиной отмены или отказа в предоставлении жилищной субсидии.
Меценатские пенсии в Украине начали действовать после принятия соответствующих изменений в закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании, которым предусмотрено право любого лица сделать персонализированное пожертвование конкретному пенсионеру.
Напомним, пенсионеры в Украине могут самостоятельно выбрать способ получения выплат - по почте или на банковскую карту, изменив это в любой момент.
Напомним, ранее говорилось, что часть украинцев получит разовую выплату в размере 3100 гривен от государства.