Меценатская пенсия в Украине: сколько денег реально дойдет пенсионеру и отменят ли субсидию

В Украине можно перечислить деньги напрямую пенсионеру через портал Пенсионного фонда, но на руки поступит не вся сумма.

О том, сколько можно получить на руки и не грозит ли "подарок" отменой субсидии, РБК-Украина расспросило юриста Евгения Булименко.

Главное: Субсидия: получение денежных средств не является основанием для отмены субсидии на коммуналку.

получение денежных средств не является основанием для отмены субсидии на коммуналку. Налоги: такие переводы не облагаются налогом и не подлежат военному сбору.

такие переводы не облагаются налогом и не подлежат военному сбору. Распределение: пенсионер получает 70 процентов суммы, еще 30 процентов остаются в Пенсионном фонде.

пенсионер получает 70 процентов суммы, еще 30 процентов остаются в Пенсионном фонде. Суть: кто-либо может перечислить деньги напрямую на счет конкретного пенсионера через портал Пенсионного фонда.

Сколько денег из "меценатской пенсии" дойдет до человека

Из каждого благотворительного пожертвования:

70 процентов направляется непосредственно пенсионеру;

30 процентов остаются в Пенсионном фонде Украины.

Эти средства фонд использует на собственные нужды - выплату пенсий, страховые выплаты, финансирование профилактики страховых случаев и отдельные виды государственной социальной помощи.

"Итак, если перечислить пенсионеру 10 000 гривен, на его счет реально поступит 7 000 гривен", - объясняет юрист.

Облагается ли меценатская помощь

Юрист объяснил, что Налоговый кодекс Украины не предусматривает включение таких благотворительных пожертвований в объект налогообложения.

"Суммы, полученные пенсионером в качестве благотворительного пожертвования, не облагаются налогом", - отметил Евгений Булименко.

То есть, ни налог, ни военный сбор с таких переводов не удерживается.

Субсидия на коммуналку: есть ли риск ее потерять

Многих украинцев волнует другой вопрос - не сочтут ли такой перевод дополнительным доходом, который может стать основанием для отмены субсидии.

Юрист успокоил: получение пенсионером благотворительных пожертвований от физических или юридических лиц не может быть причиной отмены или отказа в предоставлении жилищной субсидии.

Меценатские пенсии в Украине начали действовать после принятия соответствующих изменений в закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании, которым предусмотрено право любого лица сделать персонализированное пожертвование конкретному пенсионеру.