У Польщі після атаки дронів РФ проводять масштабні перевірки бомбосховищ

У Польщі служби проводять масштабні перевірки бомбосховищ на предмет їхньої придатності до місць тимчасового укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Державна пожежна служба (PSP) разом із повітовими інспекторатами будівельного нагляду перевіряє будівлі, які можуть використовуватися як укриття. Уже проведено понад 2 тисячі перевірок, видано технічні висновки. Понад тисяча об'єктів відповідають вимогам Міністерства внутрішніх справ і можуть слугувати притулками в разі загрози.

Об'єкти захисту поділяються на два види: тимчасові укриття та захисні споруди (сховища та укриття). Вони важливі для безпеки людей у містах і селах.

Видання звернуло увагу, що в межах програми захисту населення та цивільної оборони (OLiOC) на 2025-2026 роки майже 5 мільярдів злотих спрямують місцевій владі. Гроші підуть на ремонт і модернізацію наявних сховищ, будівництво нових об'єктів і розвиток систем оповіщення та зв'язку.

Пріоритет матимуть регіони програми "Східний щит", але підтримка дістанеться і містам, де загроза особливо велика.

Згідно з новим законом, місцева влада має визначати будівлі, які можна переобладнати на захисні споруди, включно з підвалами і новими спорудами. Власники та керівники можуть отримувати дотації на облаштування укриттів, що покривають до 100% витрат.

Програма передбачає ремонт сховищ під школами, щоб у разі загрози учні та персонал могли бути захищені.