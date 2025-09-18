У Польщі після атаки дронів РФ проводять масштабні перевірки бомбосховищ
У Польщі служби проводять масштабні перевірки бомбосховищ на предмет їхньої придатності до місць тимчасового укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Державна пожежна служба (PSP) разом із повітовими інспекторатами будівельного нагляду перевіряє будівлі, які можуть використовуватися як укриття. Уже проведено понад 2 тисячі перевірок, видано технічні висновки. Понад тисяча об'єктів відповідають вимогам Міністерства внутрішніх справ і можуть слугувати притулками в разі загрози.
Об'єкти захисту поділяються на два види: тимчасові укриття та захисні споруди (сховища та укриття). Вони важливі для безпеки людей у містах і селах.
Видання звернуло увагу, що в межах програми захисту населення та цивільної оборони (OLiOC) на 2025-2026 роки майже 5 мільярдів злотих спрямують місцевій владі. Гроші підуть на ремонт і модернізацію наявних сховищ, будівництво нових об'єктів і розвиток систем оповіщення та зв'язку.
Пріоритет матимуть регіони програми "Східний щит", але підтримка дістанеться і містам, де загроза особливо велика.
Згідно з новим законом, місцева влада має визначати будівлі, які можна переобладнати на захисні споруди, включно з підвалами і новими спорудами. Власники та керівники можуть отримувати дотації на облаштування укриттів, що покривають до 100% витрат.
Програма передбачає ремонт сховищ під школами, щоб у разі загрози учні та персонал могли бути захищені.
Атака дронів на Польщу
Нагадаємо, Росія атакувала Польщу ударними безпілотниками в ніч на 10 вересня.
Як стало відомо, більшість безпілотників залетіли в Польщу з території Білорусі.
У Міноборони РФ заявили, що Росія нібито не хотіла атакувати Польщу безпілотниками. Також відомство країни-агресора запропонувало провести консультації з чиновниками Міноборони Польщі.