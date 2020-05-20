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Метро в Украине открывают с 25 мая

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Правительство приняло соответствующее решение

Кабинет министров принял решение открыть метро в Украине, в частности в Киеве. Дата открытия - 25 мая.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Ранее сообщалось, что пассажиров после восстановление работы метро в Киеве будут пускать при наличии защитных средств и соблюдения дистанции. В метро уже нанесли соответствующую разметку. В наземном общественном транспорте также оплата будет осуществляться с помощью KyivSmardCard, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карты любой платежной системы.

Отметим, мэр города заявил, что после возобновления работы не нужно пользоваться метро без необходимости.

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До этого санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что не может гарантировать, что работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре будет восстановлена одновременно.

Напомним, Министерство здравоохранения подготовило рекомендации относительно восстановление работы общественного транспорта.

Автор: Анастасия Рокитна