Метро в Киеве, Харькове и Днепре могут запустить не одновременно, - Ляшко

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина / Виталий Носач)

Решение об открытии метро после 25 мая правительство будет рассматривать с учетом эпидемической ситуации

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко не может гарантировать, что работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре будет восстановлена одновременно. Об этом он заявил в эфире "Украинского радио", передает РБК-Украина.

По словам Ляшко, правительство будет принимать решение, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом из трех городов, в котором есть метрополитен.

“Об открытии 25 мая (киевского метрополитена, - ред.). Мы будем его рассматривать и принимать, учитывая эпидситуацию и наши этапы выхода из карантина, которые будут учитывать адаптивность. Мы говорим о трех городах - Днепр, Харьков и Киев, и я не могу гарантировать, что они три откроются в один момент. Мы в правительстве примем решение, что такого числа на третьем этапе мы позволяем открывать, но это не означает, что три города сразу откроют, поскольку в каждом из них может быть разная эпидситуация, и это трудно спрогнозировать”, - отметил он.

В то жевремя Ляшко отметил, что не будет поддерживать введение допуска в метро по спецпропускам.

"Лично я как главный государственный санитарный врач не буду поддерживать введение спецпропусков для метро. Опыт других стран показывает, что спецпропуска создают скопления людей перед турникетами на входе", - сказал он.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко просит правительство разрешить работу столичного метро, которое закрыто на период карантина в Украине.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что работу метрополитенов восстановят на третьем этапе выхода с карантина при стойком сокращении заболеваемости COVID-19.