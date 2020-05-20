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Метро в Україні відкривають з 25 травня

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Уряд прийняв відповідне рішення

Кабінет міністрів прийняв рішення відкрити метро в Україні, зокрема в Києві. Дата відкриття - 25 травня.

Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Раніше повідомлялось, що пасажирів після відновлення роботи метро в Києві будуть пускати за наявності захисних засобів та дотримання дистанції. В метро вже нанесли відповідну розмітку. У наземному громадському транспорті також оплата здійснюватиметься за допомогою KyivSmardCard, разового квитка з QR-кодом (паперового або електронного) або безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи.

Зазначимо, мер міста заявив, що після відновлення роботи не потрібно користуватися метро без необхідності.

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До цього санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що не може гарантувати, що робота метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі буде відновлена одночасно.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров`я підготувало рекомендації щодо відновлення роботи громадського транспорту.

Автор: Анастасия Рокитна