Метро в Україні відкривають з 25 травня

Кабінет міністрів прийняв рішення відкрити метро в Україні, зокрема в Києві. Дата відкриття - 25 травня.

Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Раніше повідомлялось, що пасажирів після відновлення роботи метро в Києві будуть пускати за наявності захисних засобів та дотримання дистанції. В метро вже нанесли відповідну розмітку. У наземному громадському транспорті також оплата здійснюватиметься за допомогою KyivSmardCard, разового квитка з QR-кодом (паперового або електронного) або безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи.

Зазначимо, мер міста заявив, що після відновлення роботи не потрібно користуватися метро без необхідності.

До цього санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що не може гарантувати, що робота метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі буде відновлена одночасно.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров`я підготувало рекомендації щодо відновлення роботи громадського транспорту.