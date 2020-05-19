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Маски, перчатки и дистанция: в Киеве назвали условия доступа пассажиров к метро

Новости » Коронавирус     19.05.2020 - 16:47
Маски, перчатки и дистанция: в Киеве назвали условия доступа пассажиров к метро
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Власти Киева просят без необходимости не пользоваться транспортом

Пассажиров после возобновления работы метро в Киеве будут пускать при наличии защитных средств и соблюдения дистанции. На сегодня в метро уже нанесли соответствующую разметку.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, после возобновления работы не нужно пользоваться метро без необходимости.

"Потому что, заходя в общественный транспорт, вы попадаете в зону риска. Во-вторых, обязательно маски, по возможности - перчатки. Более того, в метрополитене мы уже разметили дистанцию, которую необходимо соблюдать при подходе к кассам и на перронах. И призываем всех соблюдать ключевые правила безопасности", - добавил Кличко.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство может разрешить открытие метрополитена в Киеве, Днепре и Харькове с 25 мая. При этом не факт, что метро запустят сразу в трех городах, поскольку решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах.

До этого Министерство здравоохранения подготовило рекомендации по возобновлению работы общественного транспорта.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Киевметрокарантин
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