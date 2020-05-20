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В Украине с 25 мая начнет работать метро, - Степанов

Новости » Политика     20.05.2020 - 09:47
В Украине с 25 мая начнет работать метро, - Степанов
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Минздрав предлагает ввести адаптивный карантин

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что от 25 мая метро начнет работать, а также позволят работать детсадам. Минздрав предлагает ввести адаптивный карантин.

Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он рассказал, украинская власть вводит этапы выхода с карантина.

"Каждый этап сопровождает свои смягчения. Если мы говорим об этапе, который начинается с 22 мая, то будет разрешена работа общественного транспорта, спортивные соревнования до 50 человек, если больше - то с согласованием Минздрава. С 25-го числа метро начнет работать. Позволяем работать детским садикам", - заявил он.

Напомним, пассажиров после восстановление работы метро в Киеве будут пускать при наличии защитных средств и соблюдения дистанции. В метро уже нанесли соответствующую разметку.

Отметим, что правительство может разрешить открытие метрополитена в Киеве, Днепре и Харькове с 25 мая. При этом не факт, что метро запустят сразу в трех городах, поскольку решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах.

Автор: Анастасия Рокитна

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