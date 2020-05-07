В метро Парижа пассажиров без масок будут выявлять с помощью камер

Парижские транспортные службы начали эксперимент по выявлению пассажиров метрополитена, не носящих маски, которые являются обязательными в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает издание Paris Match.

Сообщается, что эксперимент по выяснению пропорций пассажиров, передвигающихся в масках, будет длится в течение трех месяцев.

"В эту среду, когда ношение масок (в транспорте - ред.) еще не обязательно, 70% пассажиров метро на станции Châtelet-Les Halles использовали их… Парижская компания общественного транспорта (RATP) совместно с Île-de-France Mobilités запустили трехмесячный эксперимент с тем, чтобы выяснить пропорцию пассажиров, передвигающихся в масках", - говорится в сообщении.

Сейчас контроль осуществляют шесть подключенных к компьютерам камер, со временем их станет 12. Точность при определении наличия или отсутствия маски составит 99,5%.

Напомним, сенат Франции в первом чтении проголосовал за проект закона о продлении до 10 июля чрезвычайного положения. Такое решение поддержали 240 депутатов.

Кроме того, французский Сенат отклонил правительственный план выхода из карантина. Ранее планировалось, что во Франции с 11 мая начнут смягчение карантинных мер. В стране хотели ослабить ограничение на передвижение людей, а также открыть детские сады, начальные школы, магазины, небольшие музеи и библиотеки.