ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сенат Франции поддержал продление режима ЧП до 10 июля

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 09:41
Сенат Франции поддержал продление режима ЧП до 10 июля
Фото: Сенат Франции (flickr)

Изначально планировалось продлить чрезвычайное положение до 24 июля

Сенат Франции в первом чтении проголосовал за проект закона о продлении до 10 июля чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Законопроект поддержали 240 депутатов, "против" высказались 25 членов парламента. Еще 80 воздержались от голосования.

Ожидается, что текст документа рассмотрят на комитете в среду на Национальном собрании. Окончательно законопроект должны утвердить до выходных.

Отметим, что изначальный проект закона предусматривал продление положения до 24 июля.

Документ, в частности, предусматривает новые ограничительные меры, такие как обязательный карантин по прибытии во Францию, а также введение так называемой "информационной системы" для отслеживания пациентов, больных коронавирусом, и их контактов.

Ранее Сенат Франции отклонил правительственный план выхода из карантина.

Напомним, во Франции планировали с 11 мая начать смягчение карантинных мер. В стране хотели ослабить ограничение на передвижение людей, а также открыть детские сады, начальные школы, магазины, небольшие музеи и библиотеки.

В Германии зафиксировали почти тысячу новых случаев коронавируса В Британии за сутки от COVID-19 умерли почти 700 человек
Новости Украины Франциячрезвычайное положениеКоронавирус
News
On Top