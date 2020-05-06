Сенат Франции поддержал продление режима ЧП до 10 июля

Фото: Сенат Франции (flickr)

Изначально планировалось продлить чрезвычайное положение до 24 июля

Сенат Франции в первом чтении проголосовал за проект закона о продлении до 10 июля чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Законопроект поддержали 240 депутатов, "против" высказались 25 членов парламента. Еще 80 воздержались от голосования.

Ожидается, что текст документа рассмотрят на комитете в среду на Национальном собрании. Окончательно законопроект должны утвердить до выходных.

Отметим, что изначальный проект закона предусматривал продление положения до 24 июля.

Документ, в частности, предусматривает новые ограничительные меры, такие как обязательный карантин по прибытии во Францию, а также введение так называемой "информационной системы" для отслеживания пациентов, больных коронавирусом, и их контактов.

Ранее Сенат Франции отклонил правительственный план выхода из карантина.

Напомним, во Франции планировали с 11 мая начать смягчение карантинных мер. В стране хотели ослабить ограничение на передвижение людей, а также открыть детские сады, начальные школы, магазины, небольшие музеи и библиотеки.