Сенат Франции отклонил правительственный план выхода из карантина

Фото: Сенат Франции (из открытых источников)

План французского правительства должен был вступить в силу 11 мая

Сенат Франции отклонил правительственный план выхода из режима изоляции, который был введен в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает издание Le Figaro.

План французского правительства по выходу из изоляции должен біл вступить в действие с понедельника, 11 мая.

Документ был отклонен 89 голосами против 81.

По последним данным число смертельных случаев, зарегистрированных на территории Франции, достигло 25 210. Более 25,5 тысячи человек в настоящий момент находятся в госпиталях.

Напомним, во Франции планировали с 11 мая начать смягчение карантинных мер. В стране хотели ослабить ограничение на передвижение людей, а также открыть детские сады, начальные школы, магазины, небольшие музеи и библиотеки.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации.

Кроме этого, глава ВОЗ сообщил, что пандемия коронавируса далека от завершения. При этом он обратил внимание, что в европейских странах ослабевают ограничения в связи со снижением числа новых случаев COVID-19.