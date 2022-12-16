Метро у Києві не може відновити роботу через дефіцит електроенергії

"Зараз, на жаль, в результаті ракетних обстрілів маємо ситуацію обмеження і відсутності електроенергії на частині живлячих центрів електророзподільної компанії", - сказав він.

Таким чином, наразі є обмеження потужності, яка необхідна для забезпечення метрополітена.

Тим часом КМДА повідомляє, що поїзди сьогодні не відновлять рух.

"У зв’язку із пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії поїзди метрополітену сьогодні до кінця дня не курсуватимуть", - сказано у повідомленні.

Наразі метро у столиці працює як укриття. Поїзди вивели на станції, щоб якомога більше людей змогли укритися як на станціях, так і в поїздах.

Вигівський зазначив, що як укриття метро забезпечує роботу всіх інженерних систем, у тому числі водопостачання і водовідведення, вентиляцію, освітлення.

Окрім того, на деяких станціях метро можна підзарядити електронні пристрої.

Сьогодні у Києві курсують автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним.

Завтра додатково запустять автобуси, які будуть дублювати трамвайні маршрути. Місто також організує рух автобусів, які частково дублюватимуть схеми маршрутів метро.

Приватним перевізникам Києва доручили забезпечити посилений випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі. Особлива увага приділена маршрутам, що дублюють електротранспорт: метрополітен, тролейбус, трамвай.

Про зміни в роботі громадського транспорту повідомлятимемо додатково.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до чергової масованої атаки по території України. Окупанти випустили більше 40 ракет по Києву, сили ППО збили 37 з них.

Яка ситуація зі світлом, водою та теплом у столиці - читайте за посиланням.

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