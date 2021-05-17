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Метро в Києві відновило роботу після падіння пасажира під поїзд

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Київ, Понеділок 17 травня 2021 13:51
Метро в Києві відновило роботу після падіння пасажира під поїзд Фото: метро в Києві відновило роботу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Києві пасажир впав під поїзд на станції метро "Арсенальна", чим зупинив роботу "червоної" гілки метро. Його витягнули, тепер рух метро відновлено.

Про це повідомляє прес-служба київського метрополітену.

Зазначимо, що подія зареєстрована в управлінні поліції метрополітену.

"Метрополітен відновив роботу у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії на станції "Арсенальна", - йдеться у повідомленні.

Крім того, раніше у поліції повідомили, що правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Фото: у Києві пасажир упав під потяг (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Києві шукали вибухівку на станції метро "Хрещатик". Інформація про "замінування" не підтвердилася.

Як писало РБК-Україна, в квітні в Харкові замінували відразу чотири торговельні центри. З закладів довелося евакуювати понад 1500 осіб.

Крім того, в Харкові повідомили про замінування двох торгових центрів. Під час перевірки правоохоронці евакуювали 1 739 осіб.

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