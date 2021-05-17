Метро в Києві відновило роботу після падіння пасажира під поїзд
Сьогодні в Києві пасажир впав під поїзд на станції метро "Арсенальна", чим зупинив роботу "червоної" гілки метро. Його витягнули, тепер рух метро відновлено.
Зазначимо, що подія зареєстрована в управлінні поліції метрополітену.
"Метрополітен відновив роботу у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії на станції "Арсенальна", - йдеться у повідомленні.
Крім того, раніше у поліції повідомили, що правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.
Нагадаємо, раніше в Києві шукали вибухівку на станції метро "Хрещатик". Інформація про "замінування" не підтвердилася.
Як писало РБК-Україна, в квітні в Харкові замінували відразу чотири торговельні центри. З закладів довелося евакуювати понад 1500 осіб.
Крім того, в Харкові повідомили про замінування двох торгових центрів. Під час перевірки правоохоронці евакуювали 1 739 осіб.