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Метро Киева возобновило работу после "минирования"

Автор: РБК-Украина

В Киеве метро возобновило свою работу после сообщения о минировании. Взрывоопасных предметов найдено не было.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Метро работает в обычном режиме, все станции проверено. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня около 16:00 в полицию поступило анонимное сообщение о минировании станций метро "Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота", "Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого", "Майдан Независимости", "Крещатик", "Академгородок", "Красный хутор" и "Героев Днепра".

Первыми после сообщения о минировании открылись станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" вместе с пересадочным узлом. Взрывчатки на этих станциях не нашли.

Ранее сообщалось, что в Сумах правоохранители искали взрывчатку в зданиях мэрии, госадминистрации и СБУ.

Кроме того, в одесской школе искали взрывчатку. На электронную одной из школ поступило сообщение о минировании учебного заведения.

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