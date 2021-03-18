Метро Києва відновив роботу після "мінування"

У Києві метро відновило свою роботу після повідомлення про мінування. Вибухонебезпечних предметів знайдено не було.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Нагадаємо, сьогодні близько 16:00 в поліцію надійшло анонімне повідомлення про замінування станцій метро "Театральна" + пересадочний вузол на "Золоті ворота", "Палац спорту" + пересадочний вузол на "Площа Льва Толстого", "Майдан Незалежності", "Хрещатик" , "Академмістечко", "Червоний хутір" і "Героїв Дніпра".

"Метро працює в звичайному режимі, всі станції перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Першими після повідомлення про мінування відкрилися станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" разом з пересадочним вузлом. Вибухівки на цих станціях не знайшли.

Раніше повідомлялося, що в Сумах правоохоронці шукали вибухівку в будівлі мерії, держадміністрації та СБУ.

Крім того, в одеській школі шукали вибухівку. На електронну однієї зі шкіл надійшло повідомлення про замінування навчального закладу.