В Суммах "заминировали" мэрию и здание СБУ

В Суммах поступило сразу несколько сообщений о минированиях. Полицейские вместе с другими службами ищут взрывчатку в административных зданиях.

В полицию города поступила информация о минировании сразу двух административных зданий в Суммах. Ими оказались здание СБУ и Сумской государственной администрации.

На место выехали полицейские, спасатели и медики, взрывотехники, кинологи с собаками, следственно-оперативная группа, которые проверяют эти здания на наличие взрывчатки.

"В полицию пришло письмо о том, что в Сумах заминировали ОГА и СБУ. На предполагаемое место происшествия выехали все спецслужбы города. В данный момент проводится проверка", - говорится в сообщении.

Также появилась информация о том, что заминировали и мэрию города. Об этом местным СМИ рассказала пресс-секретарь Сумского горсовета Ольга Семенистая. Сотрудников мэрии эвакуировали.