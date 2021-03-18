В Киеве сообщили о заминировании семи станций метро

В Киеве поступило анонимное сообщение о минировании семи станций метро. Они сейчас закрыты на вход.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook .

"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении метрополитена.

Отметим, в Киеве регулярно поступают сообщения о "заминировании" станций метро и других транспортных объектов.

В частности, 4 марта в Киеве после звонка о минировании закрыли две станции метро "Университет" и "Крещатик". Информация о минировании, как это бывает часто, не подтвердилась.

Ранее в Киеве неизвестный "заминировал" Центральный железнодорожный вокзал. Тогда на месте работали сотрудники Нацгвардии, они не пускали пассажиров в здание.

В декабре в Киеве из-за сообщения о минировании закрыли станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости". Эти станции были закрытыми более пяти часов, пока правоохранители проверяли информацию о минировании.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве проверяли информацию о массовом минировании объектов. В частности, неизвестный заявил о минировании здания по адресу, где находится Днепровское управление полиции Киева.