В Киеве сообщили о заминировании семи станций метро
В Киеве поступило анонимное сообщение о минировании семи станций метро. Они сейчас закрыты на вход.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.
Пока не работают такие станции (закрыты на вход и выход):
- "Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота";
- "Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого";
- "Майдан Независимости";
- "Крещатик";
- "Академгородок";
- "Красный хутор";
- "Героев Днепра".
"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении метрополитена.
Отметим, в Киеве регулярно поступают сообщения о "заминировании" станций метро и других транспортных объектов.
В частности, 4 марта в Киеве после звонка о минировании закрыли две станции метро "Университет" и "Крещатик". Информация о минировании, как это бывает часто, не подтвердилась.
Ранее в Киеве неизвестный "заминировал" Центральный железнодорожный вокзал. Тогда на месте работали сотрудники Нацгвардии, они не пускали пассажиров в здание.
В декабре в Киеве из-за сообщения о минировании закрыли станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости". Эти станции были закрытыми более пяти часов, пока правоохранители проверяли информацию о минировании.
Также РБК-Украина писало, что в Киеве проверяли информацию о массовом минировании объектов. В частности, неизвестный заявил о минировании здания по адресу, где находится Днепровское управление полиции Киева.