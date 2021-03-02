В Одессе сообщили о минировании школы. Полиция ищет взрывчатку

Сегодня, 2 марта, в Одессе на электронную одной из школ поступило сообщение о минировании учебного заведения. Сейчас правоохранители проверяют эту информацию.

"Следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, работники взрывотехнического управления, ГСЧС и кинологи выехали для обследования объекта и прилегающей к нему территории", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее по Ивано-Франковске прокатилась волна "минирований". В связи с этим эвакуировали людей из аэропорта, вузов и некоторых многоэтажек.

Кроме того, 18 февраля в Киеве после звонка о минировании закрыли центральные станции метро и пересадку.

Отметим, в Украине могут ужесточить ответственность за заведомо ложное сообщение о минировании объектов критической инфраструктуры, школ, больниц и т.д. Законопроект вынесен на пленарные заседания.