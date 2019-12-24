Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Станцію "Майдан Незалежності" та пересадку відчинено для пасажирів

Метро Києва відновило роботу після інформації про "замінування". Про це повідомляє прес-служба метрополітену.

Зазначається, що станцію "Майдан Незалежності" відчинено для пасажирів.

"Станцію "Майдан Незалежності" + пересадку відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 грудня станцію "Площа Льва Толстого" і пересадку закривали на вхід і вихід після анонімного дзвінка про мінування. Інформація не підтвердилася.

Також за добу 16 грудня невідомі двічі повідомили про мінування міжнародного аеропорту "Бориспіль", і про рух колони техніки з вибухівкою по трасі "Київ-Одеса" в бік столиці.

РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект про посилення відповідальності за неправдиве мінування.

Документом пропонується встановити як обов’язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна за вчинення злочину, передбаченого статтею 259 КК України, що відповідає загальним вимогам щодо застосування цього виду покарання, установленим статтею 59 КК України.