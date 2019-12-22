Кабмин внес в Раду закон об усилении ответственности за ложное минирование

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительство предлагает конфисковывать имущество "минеров"

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект об усилении ответственности за ложное минирование. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Так, соответствующий законопроект №2642 "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" был зарегистрирован в парламенте 20 декабря.

Документом предлагается установить в качестве обязательного дополнительного наказания в виде конфискации имущества за совершение преступления, предусмотренного статьей 259 УК Украины, которая отвечает общим требованиям по применению этого вида наказания, установленным статьей 59 УК Украины.

Часть вторая статьи 259 УК Украины излагается в новой редакции, которая устанавливает усиленную уголовную ответственность за деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения или учреждения образования (в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества).

Кроме того, дается определение понятию критически важные объекты инфраструктуры. В частности, это предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, деятельность которых непосредственно связана с технологическими процессами и/или предоставлением услуг, имеющих большое значение для экономики и промышленности, функционирования общества и безопасности населения, вывод из строя или нарушение функционирования которых может оказать негативное влияние на состояние национальной безопасности и обороны Украины, окружающей природной среды, причинить имущественный вред и/или представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

Как писало РБК-Украина ранее, на заседании 18 декабря правительство усилил ответственность за ложное минирование. Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что Кабмин усилил ответственность за заведомо ложное сообщение о заминировании зданий, больниц и других общественно важных объектов.

Напомним, в начале декабря в Николаеве неизвестные сообщили о заминировании всех школ города. В связи с этим в учебных заведениях была проведена массовая эвакуация, проверка на наличие взрывчатки не подтвердила угрозы взрывов.