В метро Києва тимчасово не працює оплата банківською картою
У столичному метрополітені тимчасово недоступна оплата проїзду банківською картою через технічний збій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.
"Фахівці намагаються якнайшвидше вирішити проблему. Усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі", - ідеться в повідомленні.
Оплатити проїзд у метро можна за допомогою:
- транспортної картки;
- qr-коду, згенерованого в застосунку "Київ Цифровий";
- паперового qr-квитка.
"Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською карткою та мобільними додатками ApplePay і GooglePay повідомимо додатково", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, 12 березня у метро Києва стався збій. Зокрема були труднощі з оплатою проїзду.
Крім того, схожий збій у метро Києва стався і 14 березня.
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