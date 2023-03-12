У Києві збій у роботі метро: що сталося і як сплатити за проїзд

У київському метрополітені сьогодні зранку стався збій. Зокрема, є труднощі з оплатою проїзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зазначається, що на станціях метро тимчасово немає можливості оплатити проїзд транспортними картками, які були нещодавно поповнені.

Проте сплатити проїзд у метро можна:

транспортною карткою, поїздки на якій були поповнені раніше;

разовим паперовим qr-квитком;

qr-кодом, згенерованим у додатку "Київ Цифровий";

безконтактною банківською карткою;

мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Оновлено о 10:55

У КМДА повідомили, що на всіх станціях метро повністю відновили роботу транспортних карток.