У Києві збій у роботі метро: що сталося і як сплатити за проїзд
Фото: у метро Києва частково не працюють транспортні картки (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
У київському метрополітені сьогодні зранку стався збій. Зокрема, є труднощі з оплатою проїзду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Зазначається, що на станціях метро тимчасово немає можливості оплатити проїзд транспортними картками, які були нещодавно поповнені.
Проте сплатити проїзд у метро можна:
- транспортною карткою, поїздки на якій були поповнені раніше;
- разовим паперовим qr-квитком;
- qr-кодом, згенерованим у додатку "Київ Цифровий";
- безконтактною банківською карткою;
- мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
Оновлено о 10:55
У КМДА повідомили, що на всіх станціях метро повністю відновили роботу транспортних карток.
Нагадаємо, нещодавно у київській підземці стався збій, через який на всіх станціях метро не працювали автомати самообслуговування.
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