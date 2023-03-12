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У Києві збій у роботі метро: що сталося і як сплатити за проїзд

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Київ, Неділя 12 березня 2023 10:29
У Києві збій у роботі метро: що сталося і як сплатити за проїзд Фото: у метро Києва частково не працюють транспортні картки (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У київському метрополітені сьогодні зранку стався збій. Зокрема, є труднощі з оплатою проїзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зазначається, що на станціях метро тимчасово немає можливості оплатити проїзд транспортними картками, які були нещодавно поповнені.

Проте сплатити проїзд у метро можна:

  • транспортною карткою, поїздки на якій були поповнені раніше;
  • разовим паперовим qr-квитком;
  • qr-кодом, згенерованим у додатку "Київ Цифровий";
  • безконтактною банківською карткою;
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Оновлено о 10:55

У КМДА повідомили, що на всіх станціях метро повністю відновили роботу транспортних карток.

Нагадаємо, нещодавно у київській підземці стався збій, через який на всіх станціях метро не працювали автомати самообслуговування.

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