У метро Києва тимчасово не працює оплата через QR-код

Фото: у метро Києва не працює оплата проїзду через QR-код 14 березня (GettyImages)

У вівторок, 14 березня, на станціях метро Києва тимчасово не працює QR-код, згенерований у застосунку "Київ Цифровий". Водночас є ще 4 способи сплатити за проїзд підземкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Фахівці оператора автоматизованої системи оплати проїзду КП "ГІОЦ" намагаються якнайшвидше розв'язати питання. Про відновлення роботи QR-кодів буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні. При цьому усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі. Отже сплатити за проїзд можна: транспортною карткою;

паперовим qr-квитком;

безконтактною банківською карткою;

мобільним додатком ApplePay та Google Pay.