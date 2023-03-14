У метро Києва тимчасово не працює оплата через QR-код
Фото: у метро Києва не працює оплата проїзду через QR-код 14 березня (GettyImages)
У вівторок, 14 березня, на станціях метро Києва тимчасово не працює QR-код, згенерований у застосунку "Київ Цифровий". Водночас є ще 4 способи сплатити за проїзд підземкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Фахівці оператора автоматизованої системи оплати проїзду КП "ГІОЦ" намагаються якнайшвидше розв'язати питання. Про відновлення роботи QR-кодів буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.
При цьому усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі. Отже сплатити за проїзд можна:
- транспортною карткою;
- паперовим qr-квитком;
- безконтактною банківською карткою;
- мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
Як повідомлялось, у метро Києва 12 березня стався збій. Зокрема, були труднощі з оплатою проїзду.
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