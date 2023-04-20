В метро Киева временно не работает оплата банковской картой
В столичном метрополитене временно недоступна оплата проезда банковской картой из-за технического сбоя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.
"Специалисты пытаются как можно быстрее решить проблему. Все остальные средства оплаты проезда работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Оплатить проезд в метро можно с помощью:
- транспортной карты;
- qr-кода, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";
- бумажного qr-билетв.
"О восстановлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой и мобильными приложениями ApplePay и GooglePay сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 марта в метро Киева произошел сбой. В частности, были трудности с оплатой проезда.
Кроме того, похожий сбой в метро Киева произошел и 14 марта.
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