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В метро Киева временно не работает оплата банковской картой

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Киев, Четверг 20 апреля 2023 20:26
В метро Киева временно не работает оплата банковской картой Фото: В метро Киева временно не работает оплата банковской картой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В столичном метрополитене временно недоступна оплата проезда банковской картой из-за технического сбоя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

"Специалисты пытаются как можно быстрее решить проблему. Все остальные средства оплаты проезда работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Оплатить проезд в метро можно с помощью:

  • транспортной карты;
  • qr-кода, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";
  • бумажного qr-билетв.

"О восстановлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой и мобильными приложениями ApplePay и GooglePay сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 марта в метро Киева произошел сбой. В частности, были трудности с оплатой проезда.

Кроме того, похожий сбой в метро Киева произошел и 14 марта.

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