У метро Києва на "Теремках" обвалилась стеля: у КМДА назвали причину (відео)

Ілюстративне фото: у метро Києва на "Теремках" обвалилась стеля (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

На станції метро "Теремки" обвалилася частина підвісної стелі в одному з переходів. Причиною стали приховані пошкодження конструкцій після ворожих обстрілів.

Що сталося

Ввечері неділі, 15 лютого, у мережі з'явилось відео, на ньому було видно, що перед входом на одну зі станцій метро Києва впала стеля. Під відео зазначалось, що інцидент трапився на станції "Теремки".

Як уточнили в КМДА, інцидент стався 15 лютого близько 22:30. Пошкодження виявили на окремих елементах підвісної стелі одного з виходів станції.

Постраждалих унаслідок події немає.

Причина пошкодження

У КМДА пояснили, що пошкодження пов’язані з попередніми ураженнями конструкцій під час обстрілів.

Частина дефектів мала прихований характер і не була помітною під час візуальних оглядів, хоча на виході вже тривали підготовчі роботи до часткового ремонту.

Що відбувається зараз

Наразі фахівці проводять додаткове обстеження системи підвісної стелі, а також конструкцій підземного переходу станції. Робота метро не обмежена - поїзди курсують за графіком.

Нагадаємо, у Києві сильний снігопад спричинив значні затори та та аварії на дорогах. Це значно ускладнило рух транспорту в місті та на під’їздах до столиці. Детально про те, де найскладніший рух - у матеріалі РБК-Україна.

