В метро Киева на "Теремках" обвалился потолок: в КГГА назвали причину (видео)

На станции метро "Теремки" обвалилась часть подвесного потолка в одном из переходов. Причиной стали скрытые повреждения конструкций после вражеских обстрелов.
Вечером воскресенья, 15 февраля, в сети появилось видео, на нем было видно, что перед входом на одну из станций метро Киева упал потолок. Под видео отмечалось, что инцидент произошел на станции "Теремки".
Как уточнили в КГГА, инцидент произошел 15 февраля около 22:30. Повреждения обнаружили на отдельных элементах подвесного потолка одного из выходов станции.
Пострадавших в результате происшествия нет.
В КГГА объяснили, что повреждения связаны с предыдущими поражениями конструкций во время обстрелов.
Часть дефектов имела скрытый характер и не была заметна во время визуальных осмотров, хотя на выходе уже продолжались подготовительные работы к частичному ремонту.
Сейчас специалисты проводят дополнительное обследование системы подвесного потолка, а также конструкций подземного перехода станции. Работа метро не ограничена - поезда курсируют по графику.
