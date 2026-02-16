RU

В метро Киева на "Теремках" обвалился потолок: в КГГА назвали причину (видео)

Иллюстративное фото: в метро Киева на "Теремках" обвалился потолок (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На станции метро "Теремки" обвалилась часть подвесного потолка в одном из переходов. Причиной стали скрытые повреждения конструкций после вражеских обстрелов.

Что произошло

Вечером воскресенья, 15 февраля, в сети появилось видео, на нем было видно, что перед входом на одну из станций метро Киева упал потолок. Под видео отмечалось, что инцидент произошел на станции "Теремки".

Как уточнили в КГГА, инцидент произошел 15 февраля около 22:30. Повреждения обнаружили на отдельных элементах подвесного потолка одного из выходов станции.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Причина повреждения

В КГГА объяснили, что повреждения связаны с предыдущими поражениями конструкций во время обстрелов.

Часть дефектов имела скрытый характер и не была заметна во время визуальных осмотров, хотя на выходе уже продолжались подготовительные работы к частичному ремонту.

Что происходит сейчас

Сейчас специалисты проводят дополнительное обследование системы подвесного потолка, а также конструкций подземного перехода станции. Работа метро не ограничена - поезда курсируют по графику.

 

Напомним, в Киеве сильный снегопад вызвал значительные пробки и аварии на дорогах. Это значительно усложнило движение транспорта в городе и на подъездах к столице. Подробно о том, где самое сложное движение - в материале РБК-Украина.

