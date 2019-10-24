Метро Киева сегодня будет работать на час дольше

Фото: метро в Харькове (facebook.com metro)

Сегодня метро Киева будет работать в особом режиме

Сегодня, 24 октября, в Киеве будет на час продлена работа метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Сообщается, что в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 22:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Копенгаген" (Дания) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. В частности, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" до начала и после окончания футбола.

Напомним, погода в Украине 24 октября ухудшилась, ожидаются сильные туманы. Синоптики отмечают, что сегодня ночью и утром в Украине туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). По Киеву и Киевской области 24 октября ночью и утром туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности).

Также РБК-Украина сообщало, что ближайшие выходные обещают быть последними теплыми выходными.