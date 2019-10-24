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Метро Києва сьогодні будуть працювати на годину довше

Новини » Суспільство    24.10.2019 - 11:33
Метро Києва сьогодні будуть працювати на годину довше
Фото: метро в Харкові (facebook.com metro)

Сьогодні метро Києва працюватиме в особливому режимі

Сьогодні, 24 жовтня, в Києві буде на годину продовжена робота метро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метрополітену.

Повідомляється, що у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок о 22:00) між командами "Динамо" (Київ) і "Копенгаген" (Данія) можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену.

Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Зокрема, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого" до початку і після закінчення футболу.

Метро Києва сьогодні будуть працювати на годину довше

Нагадаємо, погода в Україні 24 жовтня погіршилася, очікуються сильні тумани. Синоптики відзначають, що сьогодні вночі та вранці в Україні туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). По Києву і Київської області 24 жовтня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки).

Також РБК-Україна повідомляло, що найближчі вихідні обіцяють бути останніми теплими вихідними.

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