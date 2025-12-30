Метро Києва працюватиме зі змінами 1 і 2 січня: графік руху

Раніше РБК-Україна писало про роботу бюро знахідок у київському метро та алгоритм дій для пасажирів, які загубили або знайшли речі. У Київському метрополітені пояснили, де шукати загублене, як перевірити наявність речі та що робити зі знахідкою, а також назвали найнезвичніші предмети, які залишають пасажири.

Також варто пам’ятати про правила безпеки, якщо річ упала на колії київського метро, які перебувають під напругою. Пасажирам заборонено самостійно діставати предмети - у таких випадках потрібно звертатися до персоналу станції або до довідкового центру.

Ми також розповідали про списання та утилізацію застарілих вагонів Київського метро, які вичерпали граничний термін експлуатації й більше не можуть безпечно перевозити пасажирів. У Київському метрополітені пояснили, що вагони 1978-1980 років випуску не підлягають ремонту, тому їх поріжуть на металобрухт, а придатні деталі використають для обслуговування іншого рухомого складу.