Метро Києва працюватиме зі змінами 1 і 2 січня: графік руху

Фото: Київське метро змінює графік роботи на Новий рік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Київському метрополітені 1 та 2 січня 2026 року тимчасово змінять графік руху поїздів на всіх трьох лініях. Причина - прогнозоване зменшення пасажиропотоку в перші дні нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Київський метрополітен.

Який графік діятиме

1 січня:

  • у ранкову годину "пік" інтервал руху поїздів становитиме 3-4 хвилини;
  • після завершення години "пік" та протягом дня - близько 5-6 хвилин.

2 січня:

  • у ранкові та вечірні години "пік" поїзди курсуватимуть з інтервалом 3-4 хвилини.

3 та 4 січня:

  • діятиме звичний графік вихідного дня - інтервали 6-7 хвилин.

Раніше РБК-Україна писало про роботу бюро знахідок у київському метро та алгоритм дій для пасажирів, які загубили або знайшли речі. У Київському метрополітені пояснили, де шукати загублене, як перевірити наявність речі та що робити зі знахідкою, а також назвали найнезвичніші предмети, які залишають пасажири.

Також варто пам’ятати про правила безпеки, якщо річ упала на колії київського метро, які перебувають під напругою. Пасажирам заборонено самостійно діставати предмети - у таких випадках потрібно звертатися до персоналу станції або до довідкового центру.

Ми також розповідали про списання та утилізацію застарілих вагонів Київського метро, які вичерпали граничний термін експлуатації й більше не можуть безпечно перевозити пасажирів. У Київському метрополітені пояснили, що вагони 1978-1980 років випуску не підлягають ремонту, тому їх поріжуть на металобрухт, а придатні деталі використають для обслуговування іншого рухомого складу.

