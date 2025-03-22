Що робити, якщо ваші речі потрапили на колії метро: роз’яснення

На колії Київського метрополітену часом знаходять досить нетипові предмети - від навушників, телефонів, шапок, пластикових карток та гаманців до літніх шльопанців. У КП "Київський метрополітен" наголошують, що у таких випадках дуже важливо правильно діяти.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на алгоритм дій, який наводить Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Куди звертатися

За правилами підприємства, якщо ваша річ впала на колії метро, що знаходяться під напругою 825 В, необхідно негайно звернутися до чергового персоналу станції. Ніколи не намагайтесь самостійно діставати загублені речі – це може бути небезпечно.

Якщо ви не можете знайти працівника на платформі або поспішаєте, зателефонуйте або напишіть до довідкового центру, який працює цілодобово (також доступний Viber) за телефонами:

(044) 238-45-26,

050-448-91-71.

При зверненні обов’язково вкажіть назву станції, напрямок руху поїзда, дату та орієнтовний час інциденту.

Скільки доведеться чекати на повернення

Якщо предмет знаходиться у доступному місці і інтервали руху поїздів дозволяють, співробітник може швидко дістати річ за допомогою спеціального обладнання, і вам її повернуть відразу. Проте, якщо загублені речі дуже дрібні або потрапили під контактну рейку, їх дістануть лише після закінчення руху поїздів, тобто вночі. Наступного дня представники станції зв’яжуться з вами для повернення ваших речей.

"Київський метрополітен" закликає пасажирів пильнувати за особистими речами та дотримуватись правил безпеки, щоб уникнути неприємних ситуацій.