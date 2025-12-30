RU

Общество Образование Деньги Изменения

Метро Киева будет работать с изменениями 1 и 2 января: график движения

Фото: Киевское метро меняет график работы на Новый год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киевском метрополитене 1 и 2 января 2026 года временно изменят график движения поездов на всех трех линиях. Причина - прогнозируемое уменьшение пассажиропотока в первые дни нового года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский метрополитен.

Какой график будет действовать

1 января:

  • в утренний час "пик" интервал движения поездов составит 3-4 минуты;
  • после завершения часа "пик" и в течение дня - около 5-6 минут.

2 января:

  • в утренние и вечерние часы "пик" поезда будут курсировать с интервалом 3-4 минуты.

3 и 4 января:

  • будет действовать привычный график выходного дня - интервалы 6-7 минут.

Ранее РБК-Украина писало о работе бюро находок в киевском метро и алгоритм действий для пассажиров, которые потеряли или нашли вещи. В Киевском метрополитене объяснили, где искать утерянное, как проверить наличие вещи и что делать с находкой, а также назвали самые необычные предметы, которые оставляют пассажиры.

Также стоит помнить о правилах безопасности, если вещь упала на пути киевского метро, которые находятся под напряжением. Пассажирам запрещено самостоятельно доставать предметы - в таких случаях нужно обращаться к персоналу станции или в справочный центр.

Мы также рассказывали о списании и утилизации устаревших вагонов Киевского метро, которые исчерпали предельный срок эксплуатации и больше не могут безопасно перевозить пассажиров. В Киевском метрополитене объяснили, что вагоны 1978-1980 годов выпуска не подлежат ремонту, поэтому их порежут на металлолом, а пригодные детали используют для обслуживания другого подвижного состава.

