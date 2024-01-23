Метою Путіна є довгострокова конфронтація із Заходом, - спецслужби Литви

Метою російського диктатора Володимира Путіна є не тільки поразка України, а й довгострокова конфронтація із Заходом.

Про це заявив глава Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Сьогодні президент Литви Гітанас Науседа скликав засідання Державної ради з оборони, на якому глави розвідки представили свої оцінки у зв'язку з погрозами на адресу Литви і регіону в короткостроковому і середньостроковому періоді.

Після засідання Яунішкіс оцінив ситуацію під час пресконференції.

Плани Путіна щодо України

За його словами, війна Росії проти України залишиться найважливішим фактором, який формуватиме порядок денний у питанні безпеки регіону.

Яунішкіс додав, що малоймовірно, що цього року російська агресія, її цілі та стратегії зміняться, мабуть, ситуація залишиться такою самою, як і минулого року.

"Звичайно, ми не бачимо жодних передумов для заморожування конфлікту або вирішення, якогось бажання з боку Путіна, його адміністрації в цьому напрямку", - сказав глава Департаменту державної безпеки Литви.

Він також наголосив, що мета Путіна - поразка України, "денацифікація" і "демілітаризація", контроль над окупованими територіями, але не тільки це.

Кремль готується до довгострокової конфронтації із Заходом

За словами глави Департаменту державної безпеки, Росія готується до довгострокової конфронтації із Заходом, у неї є широкий спектр інструментів.

Яунішкіс не виключає, що Кремль використовуватиме ці інструменти для зниження допомоги Україні, використовуватиме інформаційні та кібернетичні операції, ядерний шантаж, не виключені й інциденти на територіях країн НАТО.

Калінінград - слабке місце РФ

"Звісно, потенційним важелем тиску залишається нелегальна міграція біля східних кордонів НАТО, це може використовувати як Росія, так і Білорусь", - коментував очільник спецслужби.

Він також наголосив на можливості більш активного тиску Кремля в питаннях Калінінградської області, оскільки вважають Калінінград своїм слабким місцем.

"І, звичайно, ми можемо припускати можливу агресивну риторику, саме через ситуацію з Калінінградською областю", - сказав Яунішкіс.

Він також вважає, що Росія, крім іншого, намагатиметься спонукати і підключати до процесу глобальний антизахідний настрій на півдні та формувати коаліцію. Однак, за словами очільника спецслужби, негативно на глобальну безпеку Литви впливає не тільки Росія, а й конфлікт на Центральному Сході.

Можлива війна Росії та країн НАТО

Останніми тижнями дедалі більше європейських лідерів заявляють про зростання загрози нападу Росії на країни НАТО.

Адмірал Північноатлантичного Альянсу після дводенного засідання військового комітету в Брюсселі порадив людям готуватися до війни та дав рекомендації.

Німецьке видання Bild писало, що Бундесвер готується до гібридної російської атаки на східний фланг Альянсу. Зазначається, що військовий конфлікт може статися вже в лютому цього року.

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен закликав членів НАТО збільшити свій військовий потенціал, щоб бути готовими до війни з Росією.