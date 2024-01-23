Главком армії Норвегії закликав НАТО готуватися до нападу Росії

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен закликав членів НАТО збільшити свій військовий потенціал, щоб бути готовими до війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daglabet .

"Зараз є вікно, яке, можливо, триватиме один, два чи три роки, коли ми повинні інвестувати ще більше в надійний захист. Ми повинні наповнити плани НАТО змістом і забезпечити необхідні можливості", - заявив Крістофферсен.

Головнокомандувач норвезької армії зазначив, що Росія суттєво збільшила власне військове виробництво, перевівши свій ВПК на цілодобовий режим роботи. Окрім цього Кремль працює з Іраном і Північною Кореєю, щоб розширити свій арсенал.

На його думку, РФ озброюється швидше, ніж очікувало НАТО. Він вважає, що члени Альянсу повинні приділити особливу увагу зміцненню протиповітряної оборони, а також збільшенню виробництва ракет великої дальності і запчастин для військової техніки.

" Ми не знаємо, що буде з Росією через три роки. Важливо, щоб ми зіткнулися з невизначеним і непередбачуваним світом з міцною обороною. Тому зараз ми повинні використати цей час з розумом", - сказав генерал Збройних сил Норвегії.

Що передувало

Останніми тижнями дедалі більше європейських лідерів заявляють про зростання загрози нападу Росії на країни НАТО.

Адмірал Північноатлантичного Альянсу після дводенного засідання військового комітету в Брюсселі порадив людям готуватися до війни та дав рекомендації.

Німецьке видання Bild писало, що Бундесвер готується до гібридної російської атаки на східний фланг Альянсу. Зазначається, що військовий конфлікт може статися вже в лютому цього року.

За даними ЗМІ, НАТО збирається провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців з метою стримування агресії з боку Росії.