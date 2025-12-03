У "Метінвесті" розповіли про кадрові виклики та нові HR-підходи в умовах війни

Повномасштабна війна кардинально змінила умови роботи бізнесу: він зараз живе в умовах постійних змін. На перший план виходить здатність швидко адаптуватися й приймати рішення, а ключові виклики зараз стосуються не технологій, а наявності кваліфікованих кадрів.

Як пише РБК-Україна , про це на Human Capital Forum у Києві розповіла директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи "Метінвест" Тетяна Петрук.

За її словами, до війни в "Метінвесті" працювало 113 тисяч людей, нині ж - близько 50 тисяч. "Ми втратили майже половину бізнесу, але залишаємося лідером серед промислових компаній в Україні. І це все завдяки людям", - підкреслила вона.

Зараз всі HR-підходи компанії доводиться перебудовувати, адже ключові виклики сьогодні - не про ресурси і технології, а про наявність кадрів. У "Метінвесті" відкритими лишаються близько 4 тисяч вакансій, а 15% персоналу нині служать у ЗСУ.

Підприємства працюють у Кривому Розі, Запоріжжі та Кам’янському - регіонах, що розташовані поблизу фронту, тому "Метінвест" особливо гостро відчуває нестачу робочих професій. "Ми беремо вантажника на посаду підручного сталевара й перенавчаємо його", - каже Петрук.

Тривалість підготовки робітників скорочено з 6-9 місяців до 4-5, щоб вони швидше могли працювати самостійно.

Зростає й роль жінок у виробництві: сьогодні вони становлять близько 30% персоналу й працюють на технічних і промислових посадах - від кранівниць до водійок важкої техніки.

Тож трансформація бізнесу під час війни - це передусім трансформація підходів до роботи з людьми. "Ми маємо перебудувати процеси так, щоб у центрі була людина", - підкреслила експертка.

Петрук наголосила: компанія адаптує програми підтримки співробітників з урахуванням тривалості війни. "Люди втомлені й виснажені. Нам потрібно давати їм інструменти та ресурси для підтримки продуктивної роботи. Це турбота про ментальне й фізичне здоров’я та програми підтримки ветеранів", - зазначила вона.

"Метінвест" оновив програму ментального здоров’я, яка тепер включає психологічні консультації для всіх співробітників і їхніх сімей, а також окремий модуль для ветеранів.

Компанія також підсилює безпекові заходи: усі виробничі майданчики обладнані укриттями, включно з тими зонами, де виробництво не може зупинятися.