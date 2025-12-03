В "Метинвесте" рассказали о кадровых вызовах и новых HR-подходах в условиях войны

Полномасштабная война кардинально изменила условия работы бизнеса: сейчас он живет в условиях постоянных изменений. На первый план выходит способность быстро адаптироваться и принимать решения, а ключевые вызовы сейчас относятся не к технологиям, а квалифицированным кадрам.

Как пишет РБК-Украина , об этом на Human Capital Forum в Киеве рассказала директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы "Метинвест" Татьяна Петрук.

По ее словам, до войны в "Метинвесте" работало 113 тысяч человек, сейчас - около 50 тысяч. "Мы потеряли почти половину бизнеса, но остаемся лидером среди промышленных компаний в Украине. И это все благодаря людям", - подчеркнула она.

Сейчас все HR подходы компании приходится перестраивать, ведь ключевые вызовы сегодня - не о ресурсах и технологиях, а о наличии кадров. В "Метинвесте" открытыми остаются около 4 тысяч вакансий, а 15% персонала сейчас служат в ВСУ.

Предприятия работают в Кривом Роге, Запорожье и Каменском - регионах, расположенных вблизи фронта, поэтому "Метинвест" особенно остро ощущает нехватку рабочих профессий. "Мы берем грузчика на должность подручного сталевара и переучиваем его", - говорит Петрук.

Продолжительность подготовки рабочих сокращена с 6-9 месяцев до 4-5, чтобы они быстрее могли работать самостоятельно.

Растет и роль женщин в производстве: сегодня они составляют около 30% персонала и работают на технических и промышленных должностях - от крановщиц до водителей тяжелой техники.

Поэтому трансформация бизнеса во время войны - это, прежде всего, трансформация подходов к работе с людьми. "Мы должны перестроить процессы так, чтобы в центре был человек", - подчеркнула эксперт.

Петрук отметила, что компания адаптирует программы поддержки сотрудников с учетом продолжительности войны. "Люди устали и истощены. Нам нужно давать им инструменты и ресурсы для поддержки производительной работы. Это забота о ментальном и физическом здоровье и программах поддержки ветеранов", - отметила она.

"Метинвест" обновил программу ментального здоровья, которая теперь включает в себя психологические консультации для всех сотрудников и их семей, а также отдельный модуль для ветеранов.

Компания также усиливает меры безопасности: все производственные площадки оборудованы укрытиями, включая те зоны, где производство не может останавливаться.