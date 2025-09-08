Модернізація Північного ГЗК та "Каметсталі": "Метінвест" нарощує інвестиції в українські підприємства

Попри складні обставини та роботу на лінії фронту, компанія "Метінвест" продовжує інвестувати в промислові підприємства в Україні. Основний акцент наразі - на Північному ГЗК та "Каметсталі", яку готують до роботи з зеленою металургією ЄС.

"Пріоритет і основні кошти, які ми залучаємо, - для модернізації Північного ГЗК. Ми зараз там будуємо установку для згущення відходів, цей проєкт вже фактично на стадії будівництва. Також розглядаємо проєкт із модернізації однієї з випалювальних машин, щоб підготувати її під виробництво покращених окатків для зеленої металургії в ЄС. Зараз ми перебуваємо на стадії проєктування та розроблення проєктних рішень", - розповів Мироненко.

За його словами, також в фокусі уваги - завод "Каметсталь", зокрема доведення до ладу її доменного й конвертерного цехів. Цього року виконано досить значний капремонт доменної печі №9 вартістю 20 млн долрів, та повністю відновлено обладнання одного з конвертерів у конвертерному цеху. У наступному році програми на "Каметсталі" будуть продовжені - там буде повністю відновлено доменну піч №1.

"На "Запоріжсталі" поки тривають поточні ремонти, які підтримують стан обладнання. З огляду на близькість фронту, до стабілізації ситуації не можемо розвивати там якісь великі проєкти. Але ми віримо, що після війни в нас буде ще більше масштабних інвестицій у відновлення інфраструктури, насамперед у країні", - каже Мироненко.