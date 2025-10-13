"Метінвест" Ахметова назвали одним з кращих роботодавців для ветеранів в Україні

"Група Метінвест" увійшла до 30 найкращих роботодавців для ветеранів і ветеранок 2025 в Україні за версією Forbes Ukraine.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням " Метінвест ".

Скласти рейтинг виданню допомагало журі, до складу якого увійшли представники Korn Ferry, патронатної служби бригади "Хартія" та "Янголи" (3-ї ОШБр), Офісу ветеранів та їхніх родин УКУ, Veteran Hub, Unbroken, проєкту HRD club та Forbes Ukraine.

Як пише видання, у Метінвесті - одна з найбільших «корпоративних» ветеранських спільнот: там працюють майже 1000 демобілізованих співробітників. Бюджет програм підтримки та адаптації ветеранів - приблизно 550 тисяч доларів. Найбільші статті витрат - розроблення навчальних програм, психологічна допомога та літній відпочинок для дітей.

Ветерани компанії можуть навчатися в "Метінвест Політехніці" - здобувати вищу освіту, суміжну спеціальність або підвищувати кваліфікацію. Доступні програми перекваліфікації та професійної адаптації.

На базі санаторію розроблено програму психофізичної реабілітації "Ветеранський кемпінг": ветерани проходять оздоровчі процедури та працюють із психологами та менторами. Ще один інструмент ментального відновлення - заняття "Побратим", на яких ветерани діляться досвідом одне з одним.

З майже 50 тисяч працівників компанії 8 182 служать у Силах оборони. За реінтеграцію ветеранів відповідає координатор у корпоративному центрі та по одному представнику на кожному підприємстві Групи.

