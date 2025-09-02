У "Метінвесті" розповіли, як корпоративний технічний університет дозволяє долати кадрові проблеми

"Метінвест Політехніка", створена як корпоративний технічний університет, стала дієвим інструментом у боротьбі з кадровим голодом у Групі Метінвест, а також формує нову модель співпраці бізнесу та освіти в Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директорки з питань сталого розвитку компанії Тетяни Петрук на події Forbes University.
Тетяна Петрук зазначила, що університет тісно інтегрований з виробничими процесами: студенти беруть участь у проєктах на підприємствах, проходять практику, а також мають доступ до міжнародних програм стажування.
"Уже запущено програми стажування в Болгарії, плануємо розширення у Великобританії. Університет підписав угоду з італійською компанією Danieli - світовим лідером у галузі сталеплавильного обладнання", - повідомила Петрук.
Управління вишем відбувається через партнерство між бізнесом і освітою. Топменеджери компанії входять до наглядової ради, фахівці читають лекції та залучають студентів до дослідницької діяльності, зазначила вона.
Раніше повідомлялося, що "Метінвест Політехніка" запускає програму подвійних дипломів із Дніпровською політехнікою.
Також цьогоріч "Метінвест Політехніка" спростила процедуру для вступу ветеранів: їм достатньо пройти тільки онлайн-співбесіду.