У "Метінвесті" розповіли, як корпоративний технічний університет дозволяє долати кадрові проблеми

Тетяна Петрук зазначила, що університет тісно інтегрований з виробничими процесами: студенти беруть участь у проєктах на підприємствах, проходять практику, а також мають доступ до міжнародних програм стажування.

"Уже запущено програми стажування в Болгарії, плануємо розширення у Великобританії. Університет підписав угоду з італійською компанією Danieli - світовим лідером у галузі сталеплавильного обладнання", - повідомила Петрук.

Управління вишем відбувається через партнерство між бізнесом і освітою. Топменеджери компанії входять до наглядової ради, фахівці читають лекції та залучають студентів до дослідницької діяльності, зазначила вона.