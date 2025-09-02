UA

У "Метінвесті" розповіли, як корпоративний технічний університет дозволяє долати кадрові проблеми

Фото: Тетяна Петрук розповіла, як Метінвест долає кадрові проблеми (metinvestholding.com)
Автор: Юлія Бойко

"Метінвест Політехніка", створена як корпоративний технічний університет, стала дієвим інструментом у боротьбі з кадровим голодом у Групі Метінвест, а також формує нову модель співпраці бізнесу та освіти в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директорки з питань сталого розвитку компанії Тетяни Петрук на події Forbes University.

Тетяна Петрук зазначила, що університет тісно інтегрований з виробничими процесами: студенти беруть участь у проєктах на підприємствах, проходять практику, а також мають доступ до міжнародних програм стажування.

"Уже запущено програми стажування в Болгарії, плануємо розширення у Великобританії. Університет підписав угоду з італійською компанією Danieli - світовим лідером у галузі сталеплавильного обладнання", - повідомила Петрук.

Управління вишем відбувається через партнерство між бізнесом і освітою. Топменеджери компанії входять до наглядової ради, фахівці читають лекції та залучають студентів до дослідницької діяльності, зазначила вона.  

