"Метінвест Політехніка" запускає програму подвійних дипломів із Дніпровською політехнікою
Ректор технічного університету "Метінвест Політехніка" Олександр Поважний повідомив про запуск спільної програми подвійних дипломів із Дніпровською політехнікою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Поважного під час виступу на форумі Forbes University у Києві.
"Ми уклали меморандуми про співпрацю з Київською та Дніпровською політехніками. Наразі з Дніпровською розробляємо програму подвійних дипломів. Це важливий крок до зміцнення інженерної освіти та розширення можливостей для студентів", - зазначив Поважний.
За словами ректора, "Метінвест Політехніка" реалізує модель, у якій бізнес не лише інвестує в освіту, а й безпосередньо бере участь в управлінні навчальним процесом, виступаючи справжнім партнером.
Представники компанії залучені до викладання, розробки програм та роботи над бізнес-кейсами зі студентами.
Також Поважний звернув увагу на проблеми середньої освіти, зокрема з точних наук. Університет співпрацює з професійно-технічними закладами, надаючи експертизу програм, розвиваючи лабораторну базу та створюючи додаткові освітні можливості.
Окрему увагу ректор приділив стипендіальній системі. Зокрема, кращі студенти можуть отримати стипендії у розмірі до 10 тис. грн, включно зі стипендією генерального директора.
"Ми не просто готуємо фахівців, а формуємо лідерів. Після першого випуску вже створена асоціація випускників, яка включає не лише студентів, а й представників адміністрації університету та бізнесу", - додав він.
Форум Forbes University зібрав 36 спікерів - представників уряду, бізнесу, українських і закордонних вишів. Група "Метінвест" виступила генеральним партнером заходу.
Що відомо про "Метінвест Політехніка"
"Метінвест Політехніка" була заснована Групою "Метінвест" у 2020 році. Станом на сьогодні понад 1080 студентів вступили на різні освітні програми, а понад 5 тис. осіб пройшли тренінги та підвищення кваліфікації.
Раніше повідомлялося, що "Метінвест Політехніка" оголосила про набір на фахову передвищу освіту.
Також цьогоріч "Метінвест Політехніка" спростила процедуру для вступу ветеранів: їм достатньо пройти тільки онлайн-співбесіду.
У 2024-му скориставшись такою можливістю, 26 захисників-учасників проєкту "Серце Азовсталі" та співробітників "Метінвесту" вже стали студентами гірничо-металургійного вишу.