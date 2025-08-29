ua en ru
Пт, 29 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Метінвест Політехніка" запускає програму подвійних дипломів із Дніпровською політехнікою

П'ятниця 29 серпня 2025 15:40
UA EN RU
"Метінвест Політехніка" запускає програму подвійних дипломів із Дніпровською політехнікою Фото: ректор "Метінвест Політехніка" Олександр Поважний (metinvestholding.com)
Автор: Ілона Свиридова

Ректор технічного університету "Метінвест Політехніка" Олександр Поважний повідомив про запуск спільної програми подвійних дипломів із Дніпровською політехнікою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Поважного під час виступу на форумі Forbes University у Києві.

"Ми уклали меморандуми про співпрацю з Київською та Дніпровською політехніками. Наразі з Дніпровською розробляємо програму подвійних дипломів. Це важливий крок до зміцнення інженерної освіти та розширення можливостей для студентів", - зазначив Поважний.

За словами ректора, "Метінвест Політехніка" реалізує модель, у якій бізнес не лише інвестує в освіту, а й безпосередньо бере участь в управлінні навчальним процесом, виступаючи справжнім партнером.

Представники компанії залучені до викладання, розробки програм та роботи над бізнес-кейсами зі студентами.

Також Поважний звернув увагу на проблеми середньої освіти, зокрема з точних наук. Університет співпрацює з професійно-технічними закладами, надаючи експертизу програм, розвиваючи лабораторну базу та створюючи додаткові освітні можливості.

Окрему увагу ректор приділив стипендіальній системі. Зокрема, кращі студенти можуть отримати стипендії у розмірі до 10 тис. грн, включно зі стипендією генерального директора.

"Ми не просто готуємо фахівців, а формуємо лідерів. Після першого випуску вже створена асоціація випускників, яка включає не лише студентів, а й представників адміністрації університету та бізнесу", - додав він.

Форум Forbes University зібрав 36 спікерів - представників уряду, бізнесу, українських і закордонних вишів. Група "Метінвест" виступила генеральним партнером заходу.

Що відомо про "Метінвест Політехніка"

"Метінвест Політехніка" була заснована Групою "Метінвест" у 2020 році. Станом на сьогодні понад 1080 студентів вступили на різні освітні програми, а понад 5 тис. осіб пройшли тренінги та підвищення кваліфікації.

Раніше повідомлялося, що "Метінвест Політехніка" оголосила про набір на фахову передвищу освіту.

Також цьогоріч "Метінвест Політехніка" спростила процедуру для вступу ветеранів: їм достатньо пройти тільки онлайн-співбесіду.

У 2024-му скориставшись такою можливістю, 26 захисників-учасників проєкту "Серце Азовсталі" та співробітників "Метінвесту" вже стали студентами гірничо-металургійного вишу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метінвест Освіта в Україні
Новини
День пам'яті захисників і захисниць: Зеленський, Буданов і Сирський зробили заяви
День пам'яті захисників і захисниць: Зеленський, Буданов і Сирський зробили заяви
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим